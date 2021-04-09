Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 13:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Boş sokakta park halindeki minibüse çarparak takla attı
[Fotoğraf: DHA]
Mardin'de gece saatlerinde park halindeki minibüse çarpan cipin takla atma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Gece saatlerinde meydana gelen kaza, kent merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleşti.
Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, 225'inci sokakta hareket halindeyken, henüz belirlenemeyen bir sebeple park edilen minibüse çarptı.
Kazanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, takla atarak durdu. Cipin takla atma anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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