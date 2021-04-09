Gece saatlerinde meydana gelen kaza, kent merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleşti.

Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, 225'inci sokakta hareket halindeyken, henüz belirlenemeyen bir sebeple park edilen minibüse çarptı.

Kazanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, takla atarak durdu. Cipin takla atma anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.