Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Edirne merkezli 8 ilde, FETÖ’nün gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri şüphelilere yönelik İstanbul, Konya, Gaziantep, Denizli, Çorum, Bitlis, Ankara ve Adana'da operasyon düzenledi.
Operasyonlarda yakalanan 16 zanlı Edirne'ye getirildi.
Zanlılar arasında ihraç edilen, doktor, kamu görevlisi, müfettiş, avukat ve vergi uzmanlarının da bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: FETÖ
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