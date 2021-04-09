Bağdat Caddesi'nde bulunan Tarım Orman İl Müdürlüğü'nden hareket eden denetim ekipleri Ümraniye'de bir unlu mamuller fırınında denetim yaptı.

İmalathanesini denetlenen işletmedeki sorunlar hakkında tutanak tutulurken, gıda denetim ekipleri ürünlerden numuneler aldı. Numunelerde yapılacak analizlerin ardından gerekmesi halinde iş yerine yaptırım uygulanacak.

"Sonuca göre işlem uygulayacağız"

Denetimin ardından konuşan İstanbul Tarım Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yaklaşan ramazan ayı öncesinde 39 ilçedeki gıda denetim ekiplerinin hummalı bir çalışma içine girdiğini ifade ederek, "Bugün için unlu mamuller ve ekmek üreten işletmeleri denetliyoruz 725 denetçimizle. Biz de bugün Ümraniye'de denetime geldik." dedi.

Karaca şu bilgileri verdi:

"Yaptığımız denetimde ham madde deposunda ve üretim hattında birtakım eksiklikler tespit ettik. Bu eksiklikler için insan sağlığını direkt etkileyecek büyük bir eksikliği yoksa işletmelerimize süre veriyoruz. İşletme sahibine 15 gün süre verdik. Bu süre sonunda eğer o eksikliklerini giderirse herhangi bir idari işleme maruz kalmayacak. Gidermezse o zaman işlem uygulayacağız.

Ayrıca pasta ve poğaçadan numune aldık. Onunla ilgili olarak da uluslararası sertifikasyona ait İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'müze gönderdik. Orada gerekli mikrobiyolojik, katkı kalıntı ve tüm analizleri yapılacak. Bize sonuçları bildirecekler, o sonuca göre de işlem uygulayacağız."

Numunelerde yapılan analizlerde renklendiricilerle karşılaşabildiklerini söyleyen Karaca, zehirlenmelere sebebiyet veren vakaların görülebildiğini söyledi.

Gramaj denetiminde zaman zaman eksikliklerle karşılaştıklarını aktaran Karaca, bu durumda da ilgili yasal müeyyideyi uyguladıklarını kaydetti.