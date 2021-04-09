Dereiçi köyünde 17 Mart´ta çıkan yangında, 52’si konut olmak üzere 193 yapı zarar görmüştü.

Devlet kurumlarının yangınzedeler için başlattığı çalışmaların yanı sıra vatandaşların da çeşitli yardımlarda bulunduğu köyde, kullanılamaz hale gelen evlerindeki çeyizleri yanan 6 genç kız için Kemalpaşa İlçesi Halk Eğitim Merkezi harekete geçti.

10 günde yeni çeyizler hazırlandı

Merkezdeki usta öğreticiler ve kursiyerler, 10 günlük çalışmayla hazırladıkları çeyizleri, muhtarlık binasında bir araya geldikleri 5´i nişanlı 6 genç kıza teslim etti.

Nişanlı olan kursiyer kadınlardan Handenur Karayar’ın evlilik hazırlıkları yapan ve yangında çeyizleri yanan genç kızlara çeyiz hazırlama düşüncesiyle harekete geçen kurs öğretmenleri ve kursiyer kadınlar halk eğitim merkezinde hummalı bir çalışma başlattı.

Herkesin takdirini toplayan kadınlar gece gündüz demeden yaklaşık 10 günde içinde 6 genç kızın her türlü çeyiz ürünlerini el emekleri ve göz nurlarıyla tamamladı.

Muhtarlık binasında yeni çeyizleri teslim ettiler

Hazırladıkları ürünleri karton kutulara yerleştirip kendi özel araçlarıyla Yusufeli ilçesindeki Dereiçi köyüne götüren kadınlar, köyün muhtarlık binasında bir araya geldikleri genç kızlara hediye etti.

Kursiyerlerden Refiye Karaşah, “Kızlarımız 6 kızımın çeyizi yandı, biz çok üzüldük. Elimizden geleni yaptık. Genç kızlarımızın çeyizlerinin yandığını duyduk, çok üzüldük. Bizde elimizden geldiğince katkıda bulunduk” diye konuştu.

"Hepsini düğünüme bekliyorum"

Nişanlı olan ve evleriyle birlikte bütün çeyizlik eşyası yanan Kübra Palancı, "3 ay önce nişanlanmıştım, düğün tarihini de almıştık. Hayallerimiz, planlarımız vardı. Ama başımıza hiç ummadığımız bir olay geldi. Bunun üzüntüsüyle her şeyimizde yandı ama gelen yardımlar bize umut oldu. En azından bir nebze de olsa ihtiyaçlarımızı karşıladı. Bu süreçte bizi unutmayan, emeklerini buralara kadar ulaştıran Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi hocalarına çok teşekkür ediyorum. Hepsini de düğünüme bekliyorum” dedi.