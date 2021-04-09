Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 35 yaşındaki Yakup Karabağ, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalandı.

İlk tedavisi için Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’ne kaldırılan polis memuru Karabağ, durumunun kötüye gitmesiyle, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

35 yaşındaki polis memuru, tüm müdahalelere rağmen 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

“Hiçbir hasatlığı yoktu, sapasağlamdı”

Hayatını kaybeden polis memurunun akrabası Doç. Dr. Erdoğan Dalaş ,"35 yaşında gencecik bir insanı, yeğenimi kaybettim. Hiçbir hastalığı yoktu. Sapasağlam bir insandı. Virüs mutasyona uğradı ve şimdi artık daha çok gençleri etkiliyor. O yüzden tüm toplumumuzun daha çok dikkatli olması gerekiyor. Çok daha ciddiye alması gerekiyor” dedi.

Yakup Karabağ'ın cenazesi memleketi Kars'a gönderildi.

