Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir mahallede, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Elmalı Mahallesi'nde COVID-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine toplandı.
Kurulun kararıyla, bugünden itibaren mahallede 10 gün karantina uygulaması başlatıldı.
Giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı mahallede, vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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