Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iskeleler için yeni düzenleme yaptı. Genelge Bakan Murat Kurum imzasıyla 81 il valiliğine gönderildi.

Buna göre; iskele üzerinde kapalı alan oluşturulamayacak. Kıyının kamuya açık kullanımı engellenmeyecek. İskelelerde ticari faaliyet yapmak da yasak olacak.

İskelelerin genişliği üç metreyi, kıyı çizgisinden itibaren toplam alanı ise 100 metrekareyi aşmayacak. İskeleler arasında da kuş uçuşu en az 150 metre mesafe bulunacak. Genelge yeni sezona hazırlanan turizm sektöründe olumlu karşılandı.

Kaçak iskeleler yıkılacak

Kıyılara sahip çıkmanın turizmcilerin görevi olduğunu söyleyen Plaj İşletmecisi Ümit Aksu, "Bunun da bir genelgeyle düzenlenmesi bizi yani turizmcileri, sevindirdi. Bundan sonra herkesin kafasına göre iskele kuramayacak olması da rant kavgalarının önüne geçecektir.'' dedi.

Mevcut ve kullanım izinli olanlar da dahil tüm rekreatif amaçlı iskeleler için izin süresi en çok 31 Aralık 2030 olarak belirlendi.

Ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapılmış, yapım amacına aykırı kullanılan iskeleler de Kıyı Kanunu gereğince yıkılacak.