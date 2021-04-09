Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 17:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin trafik haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 70'i geçti.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında bu akşam saat 21.00'de başlayıp, Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kaldı.
Akşam saatlerine doğru İstanbul'da trafik yoğunluğu başlarken, sürücüler yoğun trafikte zor anlar yaşadı.
İBB'nin trafik haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 70'i aştı.
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