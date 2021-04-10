İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kullanılan mühimmatları hazırlayan ve darbecilere dağıtanlara yönelik soruşturmayı tamamlandı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin ayrıntılarına TRT Haber ulaştı.

Halk sokağa, onlar kışlaya koştu

İddianameye göre sanıklar, 15 Temmuz darbe girişimi başladıktan sonra kışlaya gelerek, darbecilere silah ve mühimmat desteği verdi.

İddianamede 94’ü tutuklu 128 kişi hakkında deliller mahkemeye sunuldu. Aralarında subay, astsubay ve uzman erbaşların da bulunduğu şüphelilerin, anayasal düzeni bozma suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

Bilerek desteğe gittiler

İddianamede zanlıların darbe girişimi gecesindeki faaliyetlerine yer verildi. Şüpheliler, darbe girişimini öğrenmelerine rağmen kışlaya giderek hazırlık yaptı. Kışlaya girişleri ise 23.30 itibariyle başladı.

Yani yaşananların bir darbe girişiminin olduğunun anlaşıldığı ve halkın darbecilere karşı gelmeye başladığı saatlerdi.

Hatta şüphelilerden Uzman Çavuş Doğan Can Demir, Binali Yıldırım’ın konuşmasını televizyondan izledikten sonra kışlaya gitti.

Kışlaya gelen sanık uzman çavuş ve astsubayların darbecilere tek dağıttıkları silah ve mühimmat olmadı.

Darbeciler adaletten kaçamadı

Mevziler için kum torbaları hazırlandılar. Tanklara mermiler yüklendiler. Uçaksavar mermileri ve fırtına obüslerini de hazır ettiler.

Sokağa çıkan darbeciler yakalandı ve yargılanarak hak ettikleri cezaları aldı. Kışladan çıkamayan fakat darbeye katılan bu kişiler de adaletten kaçamadı.