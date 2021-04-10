Altun, Yunanistan'ın PKK'ya verdiği desteğe ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu.

Gerçek mülteciler Ege’de ölüme terk edilirken, AB sınırları içerisindeki bir sözde mülteci kampında yuvalanan teröristlerin NATO müttefiki Türkiye'ye yönelik intihar saldırıları ve terör eylemleri planladığını söyledi.

Türkiye'nin terör örgütleri, DEAŞ, FETÖ ve PKK'ya yönelik mücadelesini anlatan 3 dakikalık İngilizce bir video paylaşan Altun, "Yunanistan, PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yataklık yapıyor. Gerçek mülteciler Ege’de ölüme terk edilirken, AB sınırları içerisindeki bir sözde mülteci kampında yuvalanan teröristler, NATO üyesi Türkiye’ye yönelik intihar saldırıları ve terör eylemleri planlıyor. Yunanistan’ın dokunulmazlığının sona erme zamanı gelmiştir" ifadesini kullandı.

Greece harbors terrorist organizations, including PKK.



From a supposed refugee camp inside the EU, the terrorists plot attacks (incl. suicide bombings) against Türkiye, a NATO ally – just as actual refugees are left for dead in the Aegean.



It’s time to end Greece’s impunity! pic.twitter.com/gKLs9QVtqG — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 9, 2021

Yunanistan'ın hem PKK hem de FETÖ için bir sığınak haline geldiği belirtilen videoda, terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın 1999'da Atina'ya gittiği ve Güney Kıbrıs Rum pasaportu kullandığının altı çizildi.

Öcalan, Yunanistan’ın desteğini itiraf etmişti

Öcalan'ın Yunanistan Büyükelçisinin konutundan Nairobi Havalimanı'na nakledilirken yakalandığı hatırlatılan videoda, Öcalan'ın yargılanması sırasında ise Yunanistan'ın yıllarca PKK'yı nasıl desteklediğini itiraf ettiği belirtildi.

PKK kampı hala aktif

Öcalan'ın PKK'lı militanların Lavrio kampında silah eğitimi aldığını söylediği vurgulanan videoda, söz konusu kampın hala faal olduğunun da altı çizildi.

FETÖ’de Yunanistan’a sığınıyor

Yunanistan'ın ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ mensuplarına da açıkça destekte bulunduğu, bu ülkeye kaçan darbecilerin iade edilmek yerine ülkede rahatça dolaştıkları aktarıldı.

Videoda, Ankara'nın terör örgütlerine karşı komşusu Yunanistan başta olmak üzere, NATO müttefiki olan ülkeleri Türkiye'nin her türlü mücadelesine destek olmaya çağırıldı.