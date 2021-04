Altun, Yunanistan'ın PKK'ya verdiği desteğe ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu.

Gerçek mülteciler Ege’de ölüme terk edilirken, AB sınırları içerisindeki bir sözde mülteci kampında yuvalanan teröristlerin NATO müttefiki Türkiye'ye yönelik intihar saldırıları ve terör eylemleri planladığını söyledi.

Türkiye'nin terör örgütleri, DEAŞ, FETÖ ve PKK'ya yönelik mücadelesini anlatan 3 dakikalık İngilizce bir video paylaşan Altun, "Yunanistan, PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yataklık yapıyor. Gerçek mülteciler Ege’de ölüme terk edilirken, AB sınırları içerisindeki bir sözde mülteci kampında yuvalanan teröristler, NATO üyesi Türkiye’ye yönelik intihar saldırıları ve terör eylemleri planlıyor. Yunanistan’ın dokunulmazlığının sona erme zamanı gelmiştir" ifadesini kullandı.

Greece harbors terrorist organizations, including PKK.



From a supposed refugee camp inside the EU, the terrorists plot attacks (incl. suicide bombings) against Türkiye, a NATO ally – just as actual refugees are left for dead in the Aegean.



It’s time to end Greece’s impunity! pic.twitter.com/gKLs9QVtqG