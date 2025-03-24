İstanbul'da taşkınlık çıkaran gruplar cami ve hazirelere zarar verdi

İstanbul Valisi Davut Gül, emniyet teşkilatının, Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürdüğünü belirtti.

Polise taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişilerin tek tek tespit edilip, haklarında gerekli adli işlemlerin yürütüldüğünü aktaran Gül, "Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hakettikleri cezalar verilecektir." dedi.

"Müsamaha gösterilmeyecek"

Vatandaşlara çağrıda bulunan Gül, yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durulması ve izinsiz hiçbir gösteriye katılınmaması gerektiğini vurguladı.

Gül, kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.