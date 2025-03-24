Çok Bulutlu 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 24.03.2025 06:11

İBB soruşturmalarına ilişkin provokatif paylaşımda bulunan 2 kişi tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin provokatif paylaşımda bulundukları, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 58 şüpheliden 2'si tutuklandı, 6'sı hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İBB soruşturmalarına ilişkin provokatif paylaşımda bulunan 2 kişi tutuklandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaparak halkı sokağa çağıran, vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmaya çalışan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden kişilere yönelik yapılan çalışmada gözaltına alınan 58 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada savcılığa çıkarılan şüphelilerden 20'si tutuklama, 36'sı da adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına, 6'sı hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Diğer 48 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

Adreslerde uyuşturucu madde ele geçirildi

Öte yandan, şüphelilerden yaşı 18'den küçük olan 2 suça sürüklenen çocuk da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunun üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 58 şüpheliyi yakalamıştı.

Şüphelilerden 18'inin ikametinin öğrenci yurdu olması, 18'inin de ikametlerinde bulunamaması sebebiyle gözaltı işlemi yapılamazken, adreslerde yapılan aramalarda 500 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

ETİKETLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:10
Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'nde kara işgalini genişletmeye hazırlanıyor
06:51
Avusturya'da mesajlaşma uygulamalarının denetlenmesi süreci hızlandırılacak
06:49
Mısır ve Filistin başbakanları, Gazze'de ateşkes ve yeniden imarı görüştü
06:47
UNRWA: İsrail Gazze'ye uyguladığı ablukayla daha fazla çocuğu aç bırakıyor
06:46
Abbas: İsrail suyu kullanarak Filistinlileri yerinden etmeye çalışıyor
06:44
Kremlin Sözcüsü Peskov: Avrupa'nın barışla ilgilenmesi gerekiyor
Katil İsrail ordusu, Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Katil İsrail ordusu, Filistinlileri zorla göç ettiriyor
FOTO FOKUS
Ekrem İmamoğlu Marmara Cezaevi'ne sevk edildi
Ekrem İmamoğlu Marmara Cezaevi'ne sevk edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ