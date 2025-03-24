Çok Bulutlu 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 24.03.2025 05:28

Bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlıyor

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. 3 bin lira tutarında ikramiye, tahsis numarasına göre bugünden itibaren emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Bin liralık ikramiye farkları ise Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ayrıca ödenecek.

Bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlıyor

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesinde tarih netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu, ödemelerin bugünden itibaren başlayacağını duyurdu.

Emekliler bu yıl Ramazan Bayramı'nda 4 bin lira tutarında ikramiye alacak.

Bayram ikramiyeleri ilk etapta 3 bin lira olarak hesaplara yatırılacak. İkramiye tutarının yükselmesine yönelik kanun teklifi, Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ardından fark tutarlarının ödemesi yapılacak.

Ödeme takvimi belli oldu

SSK kapsamında maaş alan emekliler için ödemeler üç gün sürecek. Tahsis numarası 17,18,19 olanlar bugün, 20, 21, 22 olanlar yarın, 23, 24, 25 ve 26 olanlar da çarşamba günü ikramiyelerini alacak.

Bağ-Kur kapsamında aylık alanlara ödemeleri 27 Mart, Emekli Sandığı kapsamında olanlara da ödemeleri 28 Mart tarihinde yapılacak.

ETİKETLER
Emekli İkramiye Resmi Gazete Ramazan Bayramı
Sıradaki Haber
İstanbul Valisi Gül: Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:14
İBB soruşturmalarına ilişkin provokatif paylaşımda bulunan 2 kişi tutuklandı
06:09
Kadir Gecesi çarşamba günü idrak edilecek
04:32
İstanbul Valisi Gül: Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir
04:32
Ankara'daki izinsiz gösterilerde 5 polis yaralandı
00:20
İstanbul Valiliğinden Yenikapı'daki nevruz etkinliğine ilişkin açıklama
01:04
Saraçhane'de izinsiz gösteri yaparak polise saldıran provokatörlere müdahale edildi
Katil İsrail ordusu, Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Katil İsrail ordusu, Filistinlileri zorla göç ettiriyor
FOTO FOKUS
Ekrem İmamoğlu Marmara Cezaevi'ne sevk edildi
Ekrem İmamoğlu Marmara Cezaevi'ne sevk edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ