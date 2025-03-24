Çok Bulutlu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 24.03.2025 04:26

İstanbul Valisi Gül: Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir

İstanbul Valisi Gül, "Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valisi Gül: Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir
[Fotograf: AA]

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin açıklama yaptı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet teşkilatımız, Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir" dedi.

Gül, şunları kaydetti:

"Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir"

ETİKETLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Valiliği
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Ligi'ne yükselen A Milli Takıma tebrik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:32
Ankara'daki izinsiz gösterilerde 5 polis yaralandı
00:20
İstanbul Valiliğinden Yenikapı'daki nevruz etkinliğine ilişkin açıklama
01:04
Saraçhane'de izinsiz gösteri yaparak polise saldıran provokatörlere müdahale edildi
23:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Ligi'ne yükselen A Milli Takıma tebrik
23:41
"KYK'ya, gösterilere katılan öğrencilere soruşturma açılması yazısı gönderildi" iddiaları yalanlandı
00:22
Bakan Şimşek: Görevimizin başındayız, asılsız haberlere itibar etmeyin
Katil İsrail ordusu, Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Katil İsrail ordusu, Filistinlileri zorla göç ettiriyor
FOTO FOKUS
Ekrem İmamoğlu Marmara Cezaevi'ne sevk edildi
Ekrem İmamoğlu Marmara Cezaevi'ne sevk edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ