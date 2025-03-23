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Gündem
AA 23.03.2025 23:30

Bakan Şimşek: Görevimizin başındayız, asılsız haberlere itibar etmeyin

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceklerini belirterek, "Görevimizin başındayız. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek: Görevimizin başındayız, asılsız haberlere itibar etmeyin

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda piyasalardaki gelişmeleri değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin."

İletişim Başkanlığı yalanladı

İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan “Mehmet Şimşek istifa etmek istiyormuş” dezenformasyonunu yalanladı.

 

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Ekonomik Büyüme Ekonomik Düzenlemeler Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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