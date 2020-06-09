FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor.

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 191 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı.

Operasyonda,145 kişi yakalandı.

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, iki ayrı operasyon kararı verildi.

Operasyonlarda toplam 158 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 86 kişi yakalandı.

[Grafik: Şeyma Özkaynak]

Ankara

FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik Ankara merkezli soruşturmada biri eski albay, biri muvazzaf binbaşı 8 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Hava Kuvvetleri yapılanması

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen biri eski yarbay 32 şüpheliden 25'i yakalandı.





Konya

Konya'da FETÖ'nün TSK personeline sözde örgüt sorumluluğu yaptığı belirlenen 25 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı, 14 kişi gözaltına alındı.