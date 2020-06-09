Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün gizli yapılanmasında bulunan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerin ifadeleri doğrultusunda Hava Kuvvetleri Komutanlığından 32 şüpheli hakkında Terör Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf teşhis işlemleri ve diğer araştırmaların ardından FETÖ mensubu olduklarına dair delil elde edilen şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerden 25'i, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince Ankara merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Haklarında gözaltı kararı verilenlerden birinin daha önce ihraç edilen yarbay, diğeri halen görevde bulunan üsteğmen rütbesindeki 2 subay ile 13'ü muvazzaf 30 astsubay olduğu belirtildi.

Konya'da TSK yapılanması

Konya'da FETÖ'nün TSK personeline sözde örgüt sorumluluğu yaptığı belirlenen 25 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı, 14 kişi gözaltına alındı.

Ankara merkezli FETÖ operasyonu

FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik Ankara merkezli soruşturmada biri eski albay, biri muvazzaf binbaşı 8 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

TSK yapılanması

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 44 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı.