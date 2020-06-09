İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün TSK yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 1'i binbaşı, 3’ü üsteğmen, 6’sı teğmen, 17’si astsubay olmak üzere 8’i muvazzaf 27 rütbeli asker ve ihraç edilmiş veya açığa alınan 10 askeri öğrenci ile örgüt sorumlusu olduğu tespit edilen 7 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Tekirdağ, Uşak, Kocaeli, Ankara, Muğla, Aksaray ve Bingöl'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 29'u asker ve askeri öğrenci, 4'ü de örgüt sorumlusu olmak üzere 33'ü yakalandı.

Polis ekiplerinin, diğer 11 şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

Ankara merkezli FETÖ operasyonu

FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik Ankara merkezli soruşturmada biri eski albay, biri muvazzaf binbaşı 8 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Hava Kuvvetleri yapılanması

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen biri eski yarbay 32 şüpheliden 25'i yakalandı.

Konya'da TSK yapılanması

Konya'da FETÖ'nün TSK personeline sözde örgüt sorumluluğu yaptığı belirlenen 25 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı, 14 kişi gözaltına alındı.