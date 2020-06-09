Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli 15 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ediyor.

Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

Ankara merkezli FETÖ operasyonu

FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik Ankara merkezli soruşturmada biri eski albay, biri muvazzaf binbaşı 8 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Hava Kuvvetleri yapılanması

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen biri eski yarbay 32 şüpheliden 25'i yakalandı.

TSK yapılanması

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 44 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı.