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Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2 bin 347 atama
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 bin 347 kişinin bakanlığa atamasının yapıldığını açıkladı.
Bakan Pakdemirli atama sonuçlarını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
KPSS puanına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile bin 277 mühendis, 870 veteriner hekim, 150 tekniker ve 50 teknisyenin yerleştirilme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, "2347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.
2347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) June 9, 2020
Yeni çalışma arkadaşlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum.
KPSS puanına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile 1277 Mühendis, 870 Veteriner Hekim, 150 Tekniker, 50 Teknisyen arkadaşımızın yerleştirmeleri yapılmıştır
Ülkemize hayırlı olsun
Etiketler: son dakika Tarım ve Orman Bakanlığı atamaSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 10:45
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