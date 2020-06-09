Bakan Pakdemirli: "2347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz. Merkezi yerleştirmeyle 1277 mühendis, 870 veteriner hekim, 150 tekniker ve 50 teknisyen atandı."

Bakan Pakdemirli: "2347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz. Merkezi yerleştirmeyle 1277 mühendis, 870 veteriner hekim, 150 tekniker ve 50 teknisyen atandı."

Bakan Pakdemirli atama sonuçlarını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

KPSS puanına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile bin 277 mühendis, 870 veteriner hekim, 150 tekniker ve 50 teknisyenin yerleştirilme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, "2347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.