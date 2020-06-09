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Adana'da terör örgütü PKK operasyonu: 7 tutuklama
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı, diğerlerine ev hapsi cezası verildi.
Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar emniyet ekipleri tarafından kararlılıkla yürütülüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 3 gün önce terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
[Fotoğraf: DHA]
Sağlık kontrollerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklandı, diğerlerine ev hapsi cezası verildi.
Kent merkezinde 2013-2014 yıllarında izinsiz gösterilere katıldığı, polislere taş, el yapımı patlayıcı, molotofkokteyli ve havai fişeklerle saldırıda bulundukları öne sürülen 10 şüpheli, 6 Haziran'da özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonla yakalanmıştı.
Etiketler: adana haberler adana terör operasyonu Terör örgütü PKKSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 10:20
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