Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde izinsiz gösterilere katıldığı ve polislere taş, el yapımı patlayıcı (EYP), havai fişek ve molotofkokteylleriyle saldırıda bulundukları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
[Fotoğraf: AA]
Özel harekat polislerinin de desteğiyle adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Yapılan baskınlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Terör örgütü PKK terör operasyonu AdanaSon Güncelleme: 6 Haziran 2020 Cumartesi 08:12
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