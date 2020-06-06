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Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Büyükdere Caddesi'nde Beşiktaş istikametine seyreden A.Y'nin kullandığı motosiklet, Çöp Yolu Varyantı üzerinde bariyerlere çarptı.
Sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Olay yerindeki incelemenin ardından A.Y'nin cesedi morga götürüldü.
Kaza nedeniyle aksayan ulaşım inceleme ve motosikletin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Sarıyer İstanbul motosiklet trafik KazasıSon Güncelleme: 6 Haziran 2020 Cumartesi 07:33
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