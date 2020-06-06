Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Veziroğlu kavşağı yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil refüjü aşarak karşı yönden gelen otobüs ile çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 2 yolcu da yaralandı. Yaralılar Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Manisa şehzadeler trafik KazasıSon Güncelleme: 6 Haziran 2020 Cumartesi 02:40
Son Haberler
- 02:07
- 01:35
- 01:08
- 00:37
- 01:15
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da bir ekmek fırını ile 11 bina karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz