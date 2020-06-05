Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: TRT Haber]
Malatya'nın Pütürge ilçesinde, saat 21.06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 21.06'da meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi.
Malatya Valisi Aydın Baruş, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını ve araştırmaların sürdüğünü açıkladı.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde, saat 21.06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Detayları @trthaber muhabiri Hüseyin Kızluk aktardı.https://t.co/ezsJ23q30U pic.twitter.com/wLLInR19M2— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 5, 2020
Ekiplerin sahada aktif olarak çalışmalarına devam ettiğini anlatan Baruş, ''Depreme ilişkin bölgeden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Ekipler araştırmalarını sürdürüyor" dedi.
[Depremin ardından Malatya'daki bazı vatandaşlar sokağa çıktı / Fotoğraf: AA]
Etiketler: son dakika malatya deprem afad depremSon Güncelleme: 5 Haziran 2020 Cuma 21:35
Sıradaki Haber
Trafikte 3 günde 33 bin kural ihlali tespit edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz