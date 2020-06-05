Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 21.06'da meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını ve araştırmaların sürdüğünü açıkladı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, saat 21.06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Detayları @trthaber muhabiri Hüseyin Kızluk aktardı.https://t.co/ezsJ23q30U pic.twitter.com/wLLInR19M2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 5, 2020

Ekiplerin sahada aktif olarak çalışmalarına devam ettiğini anlatan Baruş, ''Depreme ilişkin bölgeden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Ekipler araştırmalarını sürdürüyor" dedi.

[Depremin ardından Malatya'daki bazı vatandaşlar sokağa çıktı / Fotoğraf: AA]