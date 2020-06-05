Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli yakalandı.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik aldığı istihbarat kapsamında, Kırıkhan, Antakya, Defne, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerindeki 39 şüpheliye ait 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde ile 3 tabanca, 4 şarjör, 2 bıçak, 3 av tüfeği, 3 el telsizi, 34 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda, biri Suriyeli 34 zanlı gözaltına alındı. Şüpheli 5 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.