Haber Giriş: Kaynak: AA
Bolu Dağı Tüneli'ndeki araç yangını ulaşımda aksamaya neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Bolu Dağı Tüneli içinde meydana gelen araç yangını nedeniyle Ankara istikametine ulaşımda aksama yaşandı.
Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine giden Hamdi Bilir idaresindeki otomobil, Bolu Dağı Tüneli'nde motor kısmından yanmaya başladı.
Dumanları fark eden Bilir, otomobilini emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.
[Fotoğraf: AA ]
Otomobildeki yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.
Araçta 5 kişinin bulunduğu belirtildi
Yangın nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşımda yoğunluk oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Bolu Dağı Tüneli'nin iki şeride düşmesi nedeniyle yaklaşık 45 dakika süren yoğunluk, yanan aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Yanan otomobilde biri çocuk 5 kişinin bulunduğu öğrenildi.
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