İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, önleyici tedbirler doğrultusunda il genelinde son 1 hafta içinde gerçekleştirilen uygulamalarda 35'i aranan, 64'ü de meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olmak üzere 99 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 18'i sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalar sırasında 17 ruhsatsız tabanca, 23 kurusıkı tabanca, 11 tüfek, 12 kesici alet ve çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

42 bin 150 TL ceza uygulandı

Çalıntı otomobil, motosiklet, maddi değeri yüksek tespih bulunarak belirlenen sahiplerine teslim edildi. Kayıp olarak aranan 12 kişi de bulunarak yakınlarına teslim edildi.

Ayrıca, hem koronavirüs tedbirlerini ihlal edip hem de kumar oynatıp, fuhuş yaptıranlara yönelik çalışmalarda 19 kişiyi yakalayan polis, toplam 42 bin 150 TL ceza uyguladı. 3 kişiye adli işlem yapıldı.