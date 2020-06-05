Haber Giriş: Kaynak: İHA, DHA, TRT Haber
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
[Fotoğraf: AA Video]
Haftalar sonra hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayınca vatandaşlar mesai saati bitimine yakın yollara düştü. İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 18.00 itibarıyla yüzde 70'e ulaştı.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararının iptal edilmesinin ardından vatandaşlar yollara düştü.
Haftalar sonra kısıtlamanın olmamasını fırsat bilen vatandaşlar mesai bitimine yakın İstanbul’un çeşitli noktalarında trafik yoğunluğu oluşturdu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Merter D-100 Karayolu'nda yoğunluk gözlendi.
TEM Otoyolu İstoç mevkiinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Yoğunluğun etkisiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasında saat 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 70'lere dayandı.
Etiketler: trafik yoğunluğu İstanbulSon Güncelleme: 5 Haziran 2020 Cuma 18:14
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