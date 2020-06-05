Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Millet Bahçesi inşaat alanında düzenlenen Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nde, telekonferans yöntemiyle İstanbul'a bağlandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, Kasım 2018'den itibaren kente 7 millet bahçesinin kazandırıldığını anımsattı.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul'un 8'nci millet bahçesi olan 98 bin 500 metrekarelik Halkalı Millet Bahçesi'nin de hizmete alındığını dile getiren Yerlikaya, bu güzel hizmetin Küçükçekmece'ye ve kente kazandırılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Yerlikaya, "Dünya Çevre Günü'nde İstanbulumuza Küçükçekmecemize en güzel hediye olarak millet bahçemiz gerçekten tarihi bir hizmet oldu. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ya Allah, Bismillah." demesinin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli ve bazı AK Parti milletvekilleri millet bahçesinin açılış kurdelesini kesti.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul'daki millet bahçesi sayısı 9'a çıktı

Halkalı ve Başakşehir Ayazma millet bahçeleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde "81 İlimize 81 milyon metrekare millet bahçesi" hedefi doğrultusunda Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ'da tamamlanan millet bahçeleriyle birlikte açıldı.

Halkalı Millet Bahçesi; 98 bin metrekare alana, 1600 metre bisiklet yoluna, 3 bin 860 metre yürüyüş yoluna ve 4 bin 483 ağaca sahip.

Ayrıca, 180 kişilik cami ve 40 bin metrekare koru alanı da bulunan Halkalı Millet Bahçesi'nde 232 metrekare gölet ve süs havuzu da yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]

Başakşehir'in dördüncü millet bahçesi olan ve vadi görünümü korunarak 41 bin metrekare alan üzerine kurulan Ayazma Millet Bahçesi'nin ise 31 bin 56 metrekarelik bölümü yeşil alan olarak tasarlandı.

Spor, piknik ve çocuk oyun alanları gibi birçok aktivite sahası olan parkta, 1521 metrekarelik çiçek bahçeleri, 2 bin 570 metrekarelik bisiklet yolu ve koşu parkuru, kütüphaneli millet kıraathanesi, yürüme alanları, çay bahçesi, dinlenme ve seyir terasları ile otopark da bulunuyor.

Yeni açılan bahçelerle İstanbul'daki Millet Bahçesi sayısı 9'a çıktı.