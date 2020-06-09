Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara merkezli FETÖ soruşturması: 8 gözaltı kararı
FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik Ankara merkezli soruşturmada biri eski albay, biri muvazzaf binbaşı 8 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ ile iltisakı bulunduğu tespit edilen geçici olarak görevden uzaklaştırılan bir albay, halen görevde olan bir binbaşı, biri ihraç edilmiş 3 teğmen ile biri emekli 3 astsubay toplam 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerden 5'inin yakalandığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: fetö soruşturması fetöSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 10:57
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