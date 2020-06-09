Haber Giriş: Kaynak: AA
Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde işçilerin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sakarya ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, tesis kullanılamaz hale geldi.
İtfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.
Etiketler: sakarya geri dönüşüm tesisi yangınSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 08:29
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