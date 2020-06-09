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Erdoğan'dan Aybüke öğretmen paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından 3 yıl önce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı ölüm yıl dönümünde andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı rahmetle andı.
Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz #AybükeYalçın’ı rahmetle anıyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 9, 2020
Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum. pic.twitter.com/S81OJCGoq3
Erdoğan “Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.
Etiketler: erdoğan aybüke öğretmen Şenay Aybüke YalçınSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 12:35
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