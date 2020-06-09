Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı rahmetle andı.

Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz #AybükeYalçın’ı rahmetle anıyorum.



Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum. pic.twitter.com/S81OJCGoq3 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 9, 2020

Erdoğan “Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.