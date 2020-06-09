İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, iki ayrı operasyon kararı verildi.

86 şüpheli yakalandı

Örgütün sivil yöneticileriyle ankesörlü hatlardan görüştüklerine dair tespitler yapılan ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifade de bulunan 8'i aktif görevde 37 şüpheli (1 binbaşı, 3 üsteğmen, 6 teğmen, 17 astsubay, 10 askeri öğrenci) ile aralarında halen kamuda öğretmen ve doktor olarak aktif görev yapan 7 sivil yönetici olmak üzere toplam 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca FETÖ'nün gizli yapılanması içerisinde faaliyet yürüten sivil yöneticiler ile büfe/ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı tespit edilen 21'i muvazzaf toplam 114 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 158 şüphelinin yakalanması ve gözaltına alınması işlemlerine devam ediliyor.

Polisin yaptığı operasyonlarda bu aşamaya kadar 86 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmalarına devam ediliyor.