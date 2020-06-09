Konar göçer Yörükler tarafından yaklaşık 100 yıl önce Bursa'nın Karacabey ilçesine getirilerek doğaya salındığı bilinen yabani atlar, bölgede yaşamını sürdürüyor.

Aradan geçen zamanda üreyerek sayıları artan, kendi içlerinde gruplara ayrılarak Karacabey Longozu'nun çeşitli bölgelerine dağılan atlar drone ile havadan görüntülendi.

"Her boyutuyla gezilmesi gereken bir yer"

Longozdaki bitki ve hayvan çeşitliliği hakkında bilgi aktaran Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Karacabey Belediyesi olarak ‘3T’ vizyonu çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar tarımsal, teknolojik ve turizm yatırımlarımız. Karacabey Yeniköy’de uzun sahillerimiz var. Ihlamur, defne, kestane ve içerisinde bulunduğumuz longoz ormanlarımız var. Longoz ormanlarımızda tespit edilen 300 kuş türünün yanında, endemik bitkilerimiz mevcut. Yaban lavantaları, halk tabiriyle karabaş otları, nilüfer çiçekleri ve çeşitli yabani hayvanları da burada gözlemlemek mümkün. Vatandaşlarımızın longoz ormanına ilgi göstermesi bizleri mutlu etti. Her boyutuyla gezilmesi, görülmesi ve keyfinin çıkarılması gereken yerler" dedi.