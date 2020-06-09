Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. İç güvenlik operasyonları kapsamında Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin arananlar listesinde yer aldığı belirtildi.

Sözde alan sorumlusu

Teröristin, terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle "turuncu" kategoride yer alan, sözde Amed eyaleti “Ape Musa” alanı sorumlusu olan Devrim Devran kod adlı Salih Ekinci olduğu tespit edildi.

2 şehidin katilleri arasında

Etkisiz hale getirilen teröristin 19 Mart 2018'de Diyarbakır Hani-Topcular karayolu üzerinde Yukarı Turalı bölgesinde yapılan silahlı saldırı sonucu, Jandarma Uzman Onbaşı Sergen Çakmak ve Güvenlik Korucusu Yaseddin Opçin’in şehit edilmesi olayını gerçekleştirenler arasında olduğu belirlendi.