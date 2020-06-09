Turuncu kategoriye bir çizik daha atıldı
Elazığ-Arıcak ilçesi kırsalında bugün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Devrim Devran kod adlı Salih Ekinci olduğu tespit edildi.
Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. İç güvenlik operasyonları kapsamında Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin arananlar listesinde yer aldığı belirtildi.
Sözde alan sorumlusu
Teröristin, terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle "turuncu" kategoride yer alan, sözde Amed eyaleti “Ape Musa” alanı sorumlusu olan Devrim Devran kod adlı Salih Ekinci olduğu tespit edildi.
2 şehidin katilleri arasında
Etkisiz hale getirilen teröristin 19 Mart 2018'de Diyarbakır Hani-Topcular karayolu üzerinde Yukarı Turalı bölgesinde yapılan silahlı saldırı sonucu, Jandarma Uzman Onbaşı Sergen Çakmak ve Güvenlik Korucusu Yaseddin Opçin’in şehit edilmesi olayını gerçekleştirenler arasında olduğu belirlendi.
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