Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan temaslarının ikinci gününde. Erdoğan, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı'nın 15'inci zirvesinde katılıyor.

Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, zirvenin yapıldığı Karakum Oteli'nde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Liderler, resmi karşılama töreni sonrasında açış oturumuna geçti.

Ekonomik ve kültürel iş birliğini geliştirme adımları

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) 15'inci zirvesinde üye ülkeler arasında ticari, ekonomik ve kültürel iş birliğini geliştirme yönünde adımlar atılacak.

Türkiye, İran ve Pakistan'ın kurucuları olduğu teşkilata 1992'de Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'ın katılmasıyla faaliyet alanı daha da genişlerken EİT, toplam 7 milyon kilometrekare alana yayılan ve yaklaşık 400 milyon nüfusa sahip ekonomik ağırlıklı bölgesel bir güç halini aldı.

Teşkilat, zirve ve dışişleri bakanları düzeyindeki dönemsel toplantıların yanı sıra ticaret, ulaştırma, tarım, enerji, çevre, sağlık, sanayi, maliye ve ekonomi bakanlarıyla düzenli toplantılar düzenleyerek; sektörel bazda alınan kararlar ve iş birliği projelerinin hayata geçirilmesine imkan sağlıyor.

Türkiye, İran, Pakistan devlet ve hükümet başkanlarının bölgesel ekonomik iş birliğini geliştirmek amacıyla 1964'te İstanbul'da bir araya gelerek, yayımladıkları bildiriyle kurulan Kalkınma için Bölgesel İş Birliği (RCD) platformunun devamı niteliğinde bir yapı konumunda bulunan İET, 1979'da İran'da gerçekleşen İslam Devrimi sonrasında faaliyetlerinin çoğunu askıya almak durumunda kalmıştı.

15. zirve Aşkabat'ta

Devlet ve hükümet başkanları düzeyinde 2 yılda bir yapılan EİT Zirvesi, şimdiye kadar 14 kez düzenlendi. Mart 2021’deki son EİT Zirvesi çevrim içi olarak gerçekleştirilirken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı 15. zirve Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yapılıyor.

Üye ülkeler arasında ticaret ve yatırım, ulaştırma ve haberleşme, enerji, madenler ve çevre, tarım, sanayi ve turizm, proje, ekonomik araştırma ve istatistik, insan kaynakları ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda iş birliği çalışmaları yürütülüyor.

Teşkilat, üye ülkeler arasında sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı, bölgesel ticaretin geliştirilmesini, üye ülkelerin dünya ticaretinde daha fazla rol almasını, üye ülkelerin birbirleriyle ve diğer ülkelerle bağlantısını sağlayacak ulaştırma ve haberleşme altyapısının geliştirilmesini, tarım ve sanayi potansiyelinin etkin kullanılmasını ve bölgesindeki halklar arasında tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesini amaçlıyor.

Türkiye-EİT ilişkileri

Türkiye, Pakistan ve İran’la EİT'in üç kurucu üyesi statüsünde. Genel olarak ticari ve ekonomik temelli bir organizasyon olarak tanımlanabilecek EİT, Türkiye’yi Orta Asya Cumhuriyetleri ve Güney Asya ülkeleriyle bir araya getiren önemli bir platform niteliği de taşıyor.

Teşkilatın çeşitli alanlardaki faaliyetleri, ilgili Türk kurum ve kuruluşlarınca yakından takip edilirken; Türkiye, önemli rol üstlendiği EİT’nin 1993'te 2'nci, 2002'de 7'nci ve 2010'da 10'uncu zirvesine ev sahipliği yaptı.

Sekretaryası İran'da, ekonomik bürosu Türkiye'de, bilimsel bürosu ise Pakistan'da ulunan EİT'nin genel sekreterliğini Hadi Soleimanpour yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan temasları

Türkmenistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 gün boyunca temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov huzurunda iki ülke arasında 8 anlaşma ile 9 maddeden oluşan ortak bildiri imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Oğuzhan Köşkü'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreni ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada yaptığı açıklamada Erdoğan, "Türkmenistan ile ticaret hacmimizi, ilk planda 5 milyar dolara çıkartmak üzere gerekli adımları atmak konusunda kararlıyız" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı, ikili görüşmeleri kapsamında İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi bir araya geldi. Erdoğan ve Reisi, ikili ilişkileri bölgesel konuları değerlendirdi.