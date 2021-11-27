Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ilişkiler, Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılında güçlenerek gelişiyor.

Türkiye ve Türkmenistan Cumhurbaşkanları, ilişkileri sık sık "kemik kardeşliği" sözleriyle tanımlıyor. Aradaki soy bağına vurgu yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarındaki güçlü bağı şu sözlerle aktarmıştı:

"Hatırlayacağınız üzere Cumhurbaşkanı olduktan sonra Orta Asya'ya ilk resmi ziyaretimi 6-7 Kasım 2014 tarihlerinde kemik kardeşimiz Türkmenistan'a yapmıştım."

'İkili ilişkilerin gelişmesinde Erdoğan'ın katkısı büyük'

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhammedov da yakın zamanda TRT World'e verdiği son röportajında iki ülke ilişkilerine dikkat çekmiş, tarihi bağlara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkılarına şu sözlerle vurgu yapmıştı:

"Değerli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili ilişkilerin gelişmesine kişisel katkısını özellikle vurgulamak isterim. Ayrılmaz tarihi bağları, ilişkilerimizdeki hedeflerimizin benzer olduğunu idrak ederek, Türkmen-Türk münasebetlerinin geleceğini beraber inşa ediyoruz."

"Üç kardeş ülke Avrasya'nın gelişimine katkı sağlıyor"

Berdimuhammedov, Türkmenistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın bölge için önemini de şu sözlerle ifade etmişti:

"Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin yaklaşımları merkez Asya, Hazar ve Karadeniz bölgelerinin gelişmesine olumlu etki yapmaktadır. Üç ülke, Avrasya'nın bu bölümünde uzun vadeli istikrarın sağlam bir temel üzerinde durmasında katkıda bulunmaktadır."

Son olarak İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, ilişkilerde "dönüm noktası" olarak niteleniyor.