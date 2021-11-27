Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Türkmenistan Parlamentosu, 27 Ekim 1991’de oybirliği ile Türkmenistan’ın bağımsızlığını kabul ederek tüm dünyaya duyurdu.

Türkiye, 16 Aralık 1991'de Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke oldu.

O tarihten itibaren iki ülke ilişkileri hızla gelişirken, ticari, askeri, eğitim ve kültür alanlarında yoğun bir iş birliğine girişildi.

İki ülke arasındaki ilişkiler son yıllarda daha da güçlendi.

"Kardeşim Erdoğan'ın Türkmenistan'a özel tavrını her zaman hissediyorum"

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili ilişkilerinin gelişmesine kişisel katkısını vurgulamak isterim. Konuştuğumuz zaman, onun Türkmenistan'a karşı özel tavrını, iş birliğin her zaman hissediyorum." dedi.

İki kardeş devletin zirvesindeki yakın iş birliği ruhu Türk ve Türkmen iş insanlarına da yansıyor.

"İş birliğimizin harika potansiyeline kesinlikle inanıyorum"

Sık sık toplantılarda bir araya gelen iş dünyası; ulaşım, lojistik, tarım, inşaat, enerji ve sağlık alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine çalışıyor.

Berdimuhamedov, "Türkmenistan-Türkiye ilişkilerinin geleceğini birlikte inşa ediyoruz. Halklarımızın ve devletlerimizin yararına olan iş birliğimizin harika potansiyeline kesinlikle inanıyorum." açıklamasını yaptı.

İkili ticaret hacmi yüzde 8 arttı

COVID-19 salgınına rağmen artan Türkiye ile Türkmenistan ile arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 2 milyar dolar civarında gerçekleşti.

Bu yıl da ikili ticaret yüzde 8 artış gösterdi.