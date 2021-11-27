1991 yılında bağımsızlığını kazanan Türkmenistan, sahip olduğu büyük petrol ve doğal gaz yataklarıyla önemini giderek artıran bir ülke. Arka arkaya yaptığı hamlelerle de hızla büyüyor, dünya ile bütünleşiyor.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, çok yönlü doğalgaz hattı sisteminin enerji politikasının ekseni olduğunu vurguluyor.

Türkmenistan enerji zengini

Bu kapsamda Azerbaycan ve Türkmenistan tarihi bir anlaşma imzaladı. Böylece "Güney Gaz Koridoru" ve Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı sistemleri ile Türkmen kaynaklarının uluslararası pazarlara taşınmasına olanak sağlandı.

Türkmenistan'ın enerji ihracatı

Türkmenistan’ın doğusunda “Malay” sahasındaki doğal gaz, Özbekistan ve Kazakistan’daki enerji hattı üzerinden Çin'e ulaşıyor.

Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan doğalgaz boru hattının yapımı da sürüyor. Bu hattın yapımında Türk firmaları büyük rol oynuyor.

Türkmenistan elektrik ihracatıyla da dikkati çekiyor. İran, Afganistan ve Özbekistan, elektriğinin bir bölümünü Türkmenistan'dan sağlıyor. Ülkedeki elektrik üretim kapasitesinin arttırılması için yatırımlar yapılıyor.

Türkmen ekonomisi büyüdü

Türkmenistan büyüyen ekonomisi ile dünya yatırımcılarının ilgisini çekiyor. Bu yılın ilk 10 ayında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla yüzde 6,2 büyüdü. Türkmenistan'daki üretim hacmi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı.