Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 05:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de silahlı kavga: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir alışveriş merkezinde çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kuzey Karolayna Eyaleti'nin Durham kentinde bir alışveriş merkezinde karşılaşan iki grup kavgaya tutuştu.
Tarafların birbirlerine ateş etmesi sonucu çıkan çatışmada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Polis, iki grubun üyelerinin birbirlerini tanıdıklarını ve bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Etiketler: ABD
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