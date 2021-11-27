Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında gittiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşkabat Uluslararası Havalimanı'nda Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Çarı Gılıçov, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Aşkabat'a gitti.

Resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov tarafından Oğuzhan Köşkü’nde resmi törenle karşılandı.

Türkmenistan ziyareti yoğun geçecek

Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüşecek. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'na katılacak. Toplantı marjında diğer liderlerle ikili görüşmelerde bulunacak.

Ortak anlaşmalar imzalanacak

Baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapılacak. İkili ilişkiler tüm yönleri ile ele alınacak. Enerji, turizm ve ticaret başta olmak üzere birçok konu ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılacak. Görüşmelerin ardından ikili anlaşmalar imzalanacak.

EİT ülkelerinin liderleri ile ticari ilişkiler değerlendirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan temaslarının 2'nci gününde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'na (EİT) katılacak.

Türkiye'nin kurucu üye olduğu teşkilatta, üye ülkeler arasındaki ticari ilişkiler görüşülecek.