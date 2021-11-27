Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, komisyondaki bütçe görüşmelerinin son gününde milletvekillerinin sorularını cevapladı.

"Spekülasyon vesayetini de yine biz ortadan kaldıracağız"

Ekonomide bağımsızlık vurgusu yapan Oktay, son dönemlerde yaşanan spekülatif fiyat dalgalanmalarına da dikkati çekti.

"Ekonomi politikamızı kendi gerçeklerimize ve ihtiyaçlarımıza uygun olarak belirledik. Bu çerçevede yatırım, üretim, istihdam ve büyüme odaklı; tam bağımsız bir rota benimsemiş durumdayız. Vesayeti, darbeleri, terör örgütlerini ve siyaset mühendislerini tarihin tozlu raflarına kaldıran kadrolar olarak “spekülasyon vesayeti”ni de yine biz ortadan kaldıracağız. Son dönemdeki fiyat artışlarının yol açtığı sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz."

"Amaç, üretim, yatırım ve ihracatın canlı tutulması"

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin büyüme ve istihdam odaklı olduğunu vurgulayan Oktay şöyle konuştu:

"Burada amaç, üretim, yatırım ve ihracatın canlı tutulması, istihdamın artırılması, firma ve hane halklarına likidite sağlanmasıdır. Temel amaçlarımız ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı ve bunun için de büyüme ve istihdamın artırılmasıdır."

Karadeniz gazının ilk etapta iç talebin yüzde 6'sını karşılayacağını belirten Oktay,

"2028 yılına gelindiğinde ise Sakarya sahasından 14,6 milyar metreküp üretim yapılacak" dedi.

