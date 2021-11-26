Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 20:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
HDP'li Leyla Güven'e 5 yıl hapis cezası
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de eski HDP Milletvekili Leyla Güven'in "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıl hapsine karar verildi.
HDP'li Güven'in Hakkari'de 13 Şubat 2020'de katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık Güven beraatini talep etti.
Sanık avukatının savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Güven'in "terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan 5 yıl hapsine karar verdi.
Etiketler: Hakkari HDP Terör Örgütü
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