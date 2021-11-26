Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 20:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmen mevkidaşıyla bir araya geldi
[Fotoğraf: @MevlutCavusoglu]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile Aşkabat'ta görüştü.
Çavuşoğlu, Meredov ile yaptığı ikili görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu:
"Türkmenistan ziyaretimize DB (Dışişleri Bakanı) Raşid Meredov'la görüşerek başladık. Cumhurbaşkanımızın Aşkabat'a resmi ziyareti ile EİT (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) Zirvesi hazırlıklarını görüştük."
#Türkmenistan ziyaretimize DB Raşid Meredov'la görüşerek başladık. Cumhurbaşkanımızın Aşkabat’a resmi ziyareti ile EİT Zirvesi hazırlıklarını görüştük.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 26, 2021
Started #Turkmenistan visit discussing w/FM Rashid Meredov preparations of President @RTErdogan's visit & @ECO_int Summit.???????????????? pic.twitter.com/sZeWJIoQhK
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu
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