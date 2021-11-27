Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) çok sayıda mutasyona uğramış "B.1.1.529" olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlandı.

"Süper varyant" olarak nitelendirilen türün 32 mutasyona sahip olduğu belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantına "Omicron" adını verdi. İlk bulgulara göre omicron varyantı daha yüksek bulaşma riski taşıyor.

Avrupa ülkeleri ve ABD, bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirdi. Türkiye'den de 5 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlerin gerekliliğine dikkati çekerek, "Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor." dedi.

TRT Haber yayınına katılan Jackson Lab. Ens. Baş Araştırmacısı Prof. Dr. Derya Unutmaz ve Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni varyantı değerlendirdi.

Prof. Dr. Unutmaz: Neredeyse alfabede harf kalmadı

Prof. Dr. Unutmaz yeni varyanta omicron adının verildiğini, 'omicron'un Yunan alfabesinde "O" harfine denk geldiğini söyledi:

"A'dan başladık O'ya kadar geldik. Neredeyse alfabede harf kalmadı. Bu varyantların içinden birkaç tanesi rekabetçi oluyor diyelim. Şu ana kadar çıkan varyantlar asrasında "alfa" ve "delta" dünyayı ele geçirdi. Diğer varyantlardan hiç bahsetmiyoruz aslında. Bu varyanttaki en büyük endişemiz de "delta"dan daha bulaşıcı olması. Yoksa bu varyantlar devamlı olacaktır. Bu varyantlar "Daha ölümcül olacak, daha kötü hale gelecek" anlamına da gelmez. Bu çok yeni bir virüs olduğu için bizi şaşırtmaya devam ediyor, çok hızlı mutasyona uğruyor. Ben bunların çok çok artarak devam edeceğini zannetmiyorum. Ama 1-2 tane daha sürpriz yapması beklenebilir. Onun için aşılama oranı yükselene kadar tedbirleri devam ettirmemiz şart."

Jackson Lab. Ens. Baş Araştırmacısı Prof. Dr. Derya Unutmaz: Bu varyanta Omicron adı verildi. Yunan alfabesinde "O" harfi. Neredeyse alfabede harf kalmadı. Bu varyantlar devamlı olacaktır. Aşılama oranı yükselene kadar tedbirleri devam ettirmemiz şart. pic.twitter.com/OZkEcax757 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 26, 2021

Prof. Dr. İlhan: Varyantın görüldüğü Güney Afrika'da vakalar patladı

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, süper varyantın bulaşıcılığına dikkati çekti, Güney Afrika'da vakaların bir anda patladığını söyledi:

"Güney Afrika'da vaka sayısı salı günü 868, çarşamba günü 1275, perşembe günü 2 bin 465 olarak açıklandı. Patlayıcı tarzda bir artış var, bu çok ürkütücü. İnşallah sadece bulaştırıcılığı yüksek bir varyanttır. Bulaştırıcılığının yüksek olması yanında inşallah öldürücülüğü yüksek değildir. Şu anda bakıldığında 50 mutasyon ve 30'dan fazlası virüsün dış yüzeyinde. Bunlar virüsün canlı yüzeylerine yapışmasını sağlıyor. Yapışmanın çok artacağından endişe ediyoruz. Nitekim rakamlar da bunu gösteriyor. Çok fazla sosyalleşmeden kaynaklanıyor aslında baktığımızda. Güney Afrika'da aşı oranı yüzde 24-25, yani çok düşük olduğunu da dile getirmek gerekiyor. Hem aşı oranının az olması hem de bu şekilde bir varyantın ortaya çıkmasıyla beraber kalabalıkta bir araya gelme bu durumu karşımıza çıkardı. Bu nedenle dikkatli olmak gerekiyor. Esas endişe etmemiz gereken öldürücülüğün yüksek olup olmadığı. Bu nedenle biz tedbiri elden bırakmamalıyız. Ülkemizin bir kapatma yapması çok doğru bir yaklaşım oldu. Önlemleri baştan almak gerekiyor çünkü bulaş yolu halihazırda aynı."