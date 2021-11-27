Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da rastlanan ve Omicron olarak isimlendirilen yeni varyantı sebebiyle 7 Afrika ülkesine gidiş gelişleri askıya aldı.

Karara göre, Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Lesoto ve Eswatini ülkelerine ve bu ülkelerden Suudi Arabistan'a uçuşlar yasaklandı.

Fas da 7 Afrika ülkesinden girişlere yasak getirdi

Fas Bakanlıklararası Koordinasyon Komitesi, COVID-19'un yeni varyantı nedeniyle Güney Afrika başta olmak üzere 7 Afrika ülkesinden gelenlerin ülkeye girişine izin verilmeyeceği açıklandı.

Mısır ülkeye girişte karantina hazırlıklarını artırdı

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, koronavirüsün mutasyona uğramış versiyonu ile mücadele için tüm hava, kara ve deniz girişlerinde karantina hazırlıklarının genişletildiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkeye girişlerdeki önlemlerin, gelen kişilerin virüs taşımadığının doğrulanması seviyesine yükseltildiği aktarıldı.

Yeni varyant

Dünya Sağlık Örgütü, şimdiye kadar Güney Afrika'da 77, Botswana'da 4, Hong Kong'da 2, İsrail ve Belçika'da birer vakada görülen B.1.1.529 varyantına "Omicron" adının verildiğini duyurdu.

B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Omicron nedir?

Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omicron, yeni varyantın ismi oldu.

Daha önce Dünya Sağlık Örgütü, ülkelerin imajlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle koronavirüs varyantlarına yeni adlar verileceğini açıklamıştı. Artık varyantlar görüldükleri ülkelerin adıyla değil Yunan alfabesindeki "Alfa, Beta, Gamma, Delta..." gibi harflerle anılıyor.