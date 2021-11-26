Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) çok sayıda mutasyona uğramış "B.1.1.529" olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlandı.

"Süper varyant" olarak nitelendirilen türün 32 mutasyona sahip olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden 1 kişide de yeni varyant tespit edildi.

[Grafik: TRT Haber]

Türkiye'den 5 ülkeye seyahat kısıtlaması

Türkiye de yeni varyant sebebiyle bazı ülkelere seyahat kısıtlaması getirdi.

Bu gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu:

"Tedbir: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."

TEDBİR: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 26, 2021

"Bilim Kurulumuz her durumu titizlikle izliyor"

Bakan Koca, günlük koronavirüs verilerini paylaşırken durumun titizlikle izlendiğini açıklamıştı:

"Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı terk etmemeliyiz. Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor."

AB, 7 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, sosyal medya hesabından, AB ülkelerinin, Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'ye seyahatlere kısıtlama getirilmesi kararı aldıklarını açıkladı.

DSÖ yeni varyanta "Omicron" ismini verdi

Uzmanlara göre, mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantına "Omicron" adını verdi. İlk bulgulara göre omicron varyantı daha yüksek bulaşma riski taşıyor.

BioNTech: Yeni varyantın verileri 2 hafta içinde gelir

BioNTech, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen COVID-19 varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını açıklamıştı.

Ayrıca mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğine ilişkin 2 hafta içinde laboratuvar verisi bekleniyor.

Rusya, İsrail ve Bahreyn'den de Afrika ülkelerine kısıtlama gelmişti

Rusya, COVID-19'un B.1.1.529 varyantının görüldüğü 9 Afrika ülkesinden ve Hong Kong’tan yabancıların Rusya'ya seyahatini yasaklamıştı.

Bahreyn, Güney Afrika ve Botsvana'da görülen ve COVID-19'un B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesini "kırmızı ülkeler" kategorisine alarak bu ülkelerden gelenlere seyahat yasağı getirmişti.

İsrail'de; Güney Afrika'da ortaya çıkan B.1.1.529 varyantı nedeniyle Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve ülkeleri "kırmızı listeye" alınmış ve yabancıların bu ülkeden İsrail'e seyahati durdurulmuştu.

Grafik: Bedranur Aygün