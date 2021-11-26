TEM'de kaza: Kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu
TEM Otoyolu’nda iki tırın çarpışmasıyla trafik durdu. Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.
Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda iki tırın çarpışmasıyla meydana gelen kazada Ankara istikametinde seyir halinde olan Abdulkadir Yakut'un kullandığı demir sac yüklü tır, aynı istikametteki sürücüsü öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, Ankara istikametinin tek şeridi trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Trafiğin tek şeritten sağlandığı Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.
Kazada maddi hasar meydana gelen Abdulkadir Yakut idaresindeki tırın çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yolun kapanan şeridi tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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