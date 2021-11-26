Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 20:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de sağanak etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Edirne'de etkisini artıran sağanak nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
Emniyet Müdürlüğü trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.
Evine gitmeye çalışan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar işyerlerinin tentesinin altında yağmurun dinmesini bekledi.
Meteoroloji, sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla süreceğini açıkladı.
Etiketler: Edirne Hava Durumu Sağanak
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